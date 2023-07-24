Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Благодаря ей они не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на куратора платформы «Мошеловка» Аллу Храпунову.

Особенностью этой схемы является то, что до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых. Это позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования. 

По словам Аллы Храпуноврй, в адрес портала поступило уже около десятка обращений пострадавших. Она подчеркнула, что на такие уловки в основном попадаются люди, недостаточно финансово грамотные или психологически не устойчивые к социальной инженерии, используемой аферистами. 

Сначала человеку звонит «сотрудник органов», который предупреждает о необходимости предотвращения вывода средств со счета или о том, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости. 

И необходимо самостоятельно срочно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого. 

«Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели. С одной стороны, человек утратил защиту, которую обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам», – отметила Алла Храпунова.

Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

До +24 градусов ожидается сегодня в Псковской области

24 июля 2023

Губернаторский оркестр Псковской области выступит в Витебске

24 июля 2023

Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

24 июля 2023

День памяти княгини Ольги отмечают в Пскове

24 июля 2023

140 мин времён войны обнаружили в Невеле

24 июля 2023

Младенческая смертность сократилась в России почти в четыре раза

24 июля 2023

Ольга Страдница наступила по народному календарю

23 июля 2023

Псковичи примут участие во Всероссийском форуме кванториумов 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...