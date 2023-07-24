Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

07:40, 24 июля 2023, ПАИ

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Благодаря ей они не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на куратора платформы «Мошеловка» Аллу Храпунову.

Особенностью этой схемы является то, что до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых. Это позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования.

По словам Аллы Храпуноврй, в адрес портала поступило уже около десятка обращений пострадавших. Она подчеркнула, что на такие уловки в основном попадаются люди, недостаточно финансово грамотные или психологически не устойчивые к социальной инженерии, используемой аферистами.

Сначала человеку звонит «сотрудник органов», который предупреждает о необходимости предотвращения вывода средств со счета или о том, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости.

И необходимо самостоятельно срочно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого.

«Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели. С одной стороны, человек утратил защиту, которую обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам», – отметила Алла Храпунова.

Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.