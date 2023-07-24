Можно ли ламинировать свидетельства, рассказали псковичам

08:23, 24 июля 2023, ПАИ

Псковичам рассказали, можно ли ламинировать свидетельства об актах гражданского состояния, выдаваемые органами ЗАГС Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции Псковской области.

«Если бережно не относиться к документам, то они быстро приходят в негодность, поэтому граждане стараются их ламинировать. Но можно ли это делать? Ответ – нельзя!» – отметили в комитете.

Там подчеркнули, что закатывание в пленку в данном случае будет приравнено к порче документа. Статья 9 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 года № 143 указывает на то, что утрата, порча, ветхость, нечитаемость и ламинирование свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния служит основанием для его повторной выдачи.

«Обращаем внимание, что ламинирование – необратимый процесс: вернуть свидетельству первозданный вид невозможно. Единственный выход из такой ситуации – обратиться за получением повторного документа в орган ЗАГС, через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ», – подчеркнули в комитете.

За выдачу повторного документа необходимо оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей, получить бумажное свидетельство в отделе ЗАГС можно в день обращения, а через МФЦ – в срок, не превышающий шесть дней.