Почти половина работающих удаленно псковичей предпочтут увольнение возвращению в офис

09:32, 24 июля 2023, ПАИ

Дистанционно чаще всего трудятся те, для кого это критически важно, – четверо из десяти таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удалёнки. В опросе сервиса SuperJob приняли участие псковичи, работающие на условиях полной или частичной удалёнки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удалёнки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (43 %). 37 % подчинятся приказу. Ещё 20 % затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удалёнкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (63 %).

Сотрудники на гибридном графике более лояльны к компании: каждый второй из них без проблем вернётся работать на территории работодателя (51 %).

Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтёт уволиться (56 % против 33 % среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать – удалёнка».