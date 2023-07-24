До +24 градусов ожидается в Псковской области 25 июля
Дожди и грозы ожидаются на территории Псковской области 25 июля. Температура воздуха прогреется от +19 до +24 градусов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днём повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.
Будет дуть ветер южных направлений 3-8 метров в секунду, при грозе ветер будет порывистым.
Атмосферное давление – ниже нормы.
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