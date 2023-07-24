До +24 градусов ожидается в Псковской области 25 июля

17:45, 24 июля 2023, ПАИ

Дожди и грозы ожидаются на территории Псковской области 25 июля. Температура воздуха прогреется от +19 до +24 градусов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы.

Будет дуть ветер южных направлений 3-8 метров в секунду, при грозе ветер будет порывистым.

Атмосферное давление – ниже нормы.