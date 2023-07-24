III Исторические чтения по вопросам храмового зодчества пройдут в Гдове
III Исторические чтения «Проблемы актуализации памятников храмового зодчества» пройдут в Гдовском музее истории края 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Начало мероприятия в 14:00.
По окончании исторических чтений в 19:00 в крепости состоится концерт хоровой музыки с участием концертного хора Санкт-Петербурга.
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Владимир Беглецов, дирижер концерта – Андрей Охлобыстин.
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