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Великолучанина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Великолучанин Юрий Михайлов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает портал Luki-News со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Фото: ЗАО «ЗЭТО»

Токарь Юрий Михайлов работает на заводе ЗАО «ЗЭТО». Его трудовой путь на этом предприятии начался с 2009 года. Общий стаж его работы превышает 40 лет. Он имеет 6-й квалификационный разряд, является одним из лучших работников завода.

Отметим, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности.

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