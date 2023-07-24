Великолучанина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

13:40, 24 июля 2023, ПАИ

Великолучанин Юрий Михайлов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает портал Luki-News со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Токарь Юрий Михайлов работает на заводе ЗАО «ЗЭТО». Его трудовой путь на этом предприятии начался с 2009 года. Общий стаж его работы превышает 40 лет. Он имеет 6-й квалификационный разряд, является одним из лучших работников завода.

Отметим, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности.