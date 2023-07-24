Гребцы из Псковской области стали призёрами первенства России
Псковские и дедовичские гребцы стали призёрами на первенстве России среди юношей до 17 лет. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Всего в первенстве приняло участие 583 спортсмена из 24 регионов России.
Дедовичские спортсмены Иван Голубев, Дмитрий Мутовин, Артём Федоров и Максим Матвеев заняли третье место в составе парной четвёрки. Гребцов тренирует Андрей Сидоркевич.
Псковичи Владимир Райг, Артемий Усанов, Владислав Забродин и Кирилл Михайлов в составе распашной четвёрки без рулевого стали серебряными призёрами соревнований. Спортсменов тренируют Сергей Николаев и Нина Иванова.
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