«Лидерам России» впервые предстоит пройти региональный этап

14:29, 24 июля 2023, ПАИ

Региональный этап конкурса «Лидеры России» стартует 24 июля. В программе пятого юбилейного сезона он появился впервые с целью привлечь участников к решению практических проблем регионов. Важность нововведения обсуждалась накануне в Кремле на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» на новом региональном этапе будут решать реальные проблемы субъектов. На повестке – различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.

К участию в региональном этапе конкурса «Лидеры России» допущено более трёх тысяч управленцев из всех субъектов РФ и ещё 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили свои знания на контрольном тестировании.

«Региональный этап обязателен для прохождения, но его итоги не отразятся на личном рейтинге участников. Это испытание задумано для того, чтобы познакомить лидеров с представителями власти на местах, которые, в свою очередь, смогут составить личное мнение о профессиональных качествах управленцев и выделить целеустремлённых и талантливых земляков. Ещё один замысел нового этапа заключается в формировании сообществ «Лидеров России» на уровне субъектов РФ. Теперь участники из одного региона смогут лучше познакомиться друг с другом, что пригодится им и на последующих окружных финалах и в жизни», – отметил председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Для прохождения регионального этапа конкурсантам предстоит сформировать команды. Сделать это можно с 24 по 27 июля в личных кабинетах на сайте лидерыроссии.рф. Состав команд (до десяти человек) участники определяют самостоятельно.

Каждый глава субъекта России представил на региональный этап одну задачу, которая наиболее актуальна в данный момент. Так, например, заявлены темы привлечения молодёжи в сельские поселения, противодействия негативному информационному влиянию и санкциям, охраны водных ресурсов и возрождения судоходства, улучшения демографической ситуации, развития промышленного потенциала и туризма. Перед участниками, проживающими за рубежом, будет поставлена задача в сфере международной деятельности РФ.

«Перед командами каждого региона будет стоять одна, но комплексная задача, требующая разнонаправленных усилий: сбор данных, экспертиза, анализ существующих как в нашей стране, так и за рубежом практик, возможно, опросы или даже вовлечение населения в решение проблемы. Все темы пропитаны местной спецификой, которую участники должны знать, учитывать и предлагать конкретные региональные решения. Участники, проживающие в других странах, также объединятся в команды, но перед ними на этом этапе будет поставлена задача по социально-экономическому развитию России. Любые источники информации и ресурсы, полезные для работы, приветствуются», – уточнил член экспертного совета конкурса «Лидеры России», декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ Илья Шебураков.

Загрузить командное решение необходимо до 9 августа на официальном сайте конкурса. После экспертной оценки все решения передадут главам субъектов РФ. У команд, подготовивших наиболее перспективные проекты, будет возможность лично представить их руководителям регионов и поучаствовать в их практической реализации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За всё время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. По итогам прошедших четырёх сезонов конкурса более 420 «Лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сферах науки, образования, здравоохранения, информационных технологий.