Галина Невалённая – о диспансеризации: Сейчас самое удобное время, чтобы пройти обследование

13:27, 24 июля 2023, ПАИ

Причины для прохождения диспансеризации в ближайшее время назвала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

«Сейчас самое благоприятное время, чтобы пройти обследование. С учётом пола и возраста есть определённый перечень обследований. Всё это направлено на то, чтобы мы знали всё про своё здоровье, не пропустили те заболевания, которые на начальных этапах не проявляются, но потом дают осложнения или даже приводят к летальному исходу», – рассказала она.

Галина Невалённая отметила, что прохождение диспансеризации даёт возможность псковичам уточнить состояние своего здоровья.

Она также добавила, что на диспансеризацию можно записаться не выходя из дома: через «Госуслуги» или позвонить в контактный центр по телефону 29-90-28.

«Можно прийти в поликлинику, обратившись перед этим к участковому фельдшеру или терапевту. Можно прийти в отдел профилактики даже без предварительной записи – у нас сейчас нет очередей. Кроме того, у нас сейчас стоит мобильный комплекс на парковке возле гипермаркета на улице Коммунальной, будем ещё один ставить в районе Запсковья», – рассказала врач.

Галина Невалённая подчеркнула, что на данный момент обращений в поликлинику намного меньше.

«Нет подъёма заболеваемости, и коронавирусную инфекцию практически победили. Осенью начнётся период повышенной заболеваемости, поэтому сейчас самое удобное время. Здоровье – это то, что нужно беречь всегда», – заключила она.