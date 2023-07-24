В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя

14:27, 24 июля 2023, ПАИ

Подозреваемого в краже алкоголя задержали сотрудники Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Там росгвардейцам удалось задержать 32-летнего псковича, который пронёс через кассу спиртные напитки, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.