Пушкинский заповедник закроется на санитарный день 25 июля

13:31, 24 июля 2023, ПАИ

Музеи-усадьбы и выставочные залы в составе Государственного Пушкинского заповедника завтра, 25 июля, закроют на плановый санитарный день. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Далее учреждение возобновит приём посетителей по графику, установленному для так называемого «высокого» сезона: без выходных, с 10:00 до 20:00 – по субботам и до 18:00 – во все остальные дни недели.

В музее также уточнили, что в последние дни текущего месяца здесь можно будет побывать на концертах и конкурсных просмотрах ХХII Всероссийского фестиваля народной традиционной культуры «Псковские жемчужины» и на нескольких новых выставках, которые «Михайловское» проанонсирует особо.