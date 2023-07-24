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Общество

12 новых контейнерных площадок появится в Новоржеве

12 новых контейнерных площадок обустроят на территории Новоржева в этом году. Об этом пишет районная газета «Земля новоржевская» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Фото: газета Новоржевского района «Земля новоржевская»

Девять площадок установят по проекту ТОС. Так, благодаря реализации проектов, площадки, соответствующие требованиям, появятся на улицах Победы, Подгорной, Льва Толстого и Пушкина, Западном переулке и у дома № 85 по улице Германа.

Ещё три площадки для сбора ТКО появятся на улице Володарского, Карла Маркса и у дома № 152а по улице Пушкина. Их обустроят за счёт средств бюджета поселения.

«Соответствующие договоры уже заключены, в ближайшее время работы начнутся. Также в рамках проекта ТОС мы приобретём два новых контейнера, и ещё два контейнера администрация поселения установит за счёт бюджета поселения», – пояснил глава администрации Эдуард Волков.

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