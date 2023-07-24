12 новых контейнерных площадок появится в Новоржеве

14:10, 24 июля 2023, ПАИ

12 новых контейнерных площадок обустроят на территории Новоржева в этом году. Об этом пишет районная газета «Земля новоржевская» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Девять площадок установят по проекту ТОС. Так, благодаря реализации проектов, площадки, соответствующие требованиям, появятся на улицах Победы, Подгорной, Льва Толстого и Пушкина, Западном переулке и у дома № 85 по улице Германа.

Ещё три площадки для сбора ТКО появятся на улице Володарского, Карла Маркса и у дома № 152а по улице Пушкина. Их обустроят за счёт средств бюджета поселения.

«Соответствующие договоры уже заключены, в ближайшее время работы начнутся. Также в рамках проекта ТОС мы приобретём два новых контейнера, и ещё два контейнера администрация поселения установит за счёт бюджета поселения», – пояснил глава администрации Эдуард Волков.