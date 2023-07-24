По 65,8 млн рублей выиграли Гдов и Изборск на проекты благоустройства

14:58, 24 июля 2023, ПАИ

Гдов и Изборск вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Церемония награждения прошла 24 июля во Владивостоке в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главу Гдовского района Алексея Васильева.

Гдов и Изборск получат по 65,8 миллиона рублей на реализацию проектов благоустройства. В Гдове, который в этом году отмечает своё 700-летие, обновят территорию в пойме реки Гдовки. В Изборске благоустроят площадку у Изборской крепости.

В ходе пленарного заседания заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил до 2030 года улучшить качество городской среды и с 2017 года были благоустроены уже более 100 территорий.

В этом году определены 145 победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока. Все эти проекты реализуют за 2024 и 2025 годы.