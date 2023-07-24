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Общество

Абитуриентам колледжа ПсковГУ напомнили о сроках подачи документов

О сроках подачи документов для зачисления на обучение напомнили абитуриентам колледжа ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Так, приём документов у поступающих на обучение по специальностям «Архитектура», «Реклама», «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» завершается 10 августа, у абитуриентов на другие специальности очной формы заявления принимают до 15 августа, заочной – до 22 сентября. При наличии свободных мест приём может быть продлён.

Кроме того, предоставление документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации на бюджетные места очной формы обучения завершается 15 августа, на платные места очной формы обучения – 18 августа, заочной – 26 сентября.

Зачисление на бюджет очной формы обучения пройдёт 17 августа, на платные места – 23 августа, на заочную форму обучения – до 28 сентября.

Адрес приёмной комиссии: Псков, площадь Ленина, 2, Цифровой парк. Телефон: (8 8112) 20-16-95, 20-16-99 (доб.2), 8-800-101-22-73. Почта: priem@pskgu.ru.

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