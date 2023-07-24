Псковичей предупредили о санитарных днях в музее-заповеднике

17:54, 24 июля 2023, ПАИ

Некоторые объекты Псковского музея-заповедника будут закрыты на санитарные дни 25, 26 и 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

25 июля для посещения закроют ряд музейных объектов, среди них Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня, Плоская башня, мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, музей истории города Печоры, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба С. В. Ковалевской.



Двор Постникова и палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) будут закрыты 26 июля, а музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни) – 27 июля.

