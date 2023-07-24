Более 120 млрд рублей выделят российским регионам на развитие дорог

15:48, 24 июля 2023, ПАИ

Более 120 млрд рублей по программе казначейских кредитов поступят в российские регионы на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, в кредитной программе примут участие 70 субъектов РФ. На данный момент кредиты на сумму 34,94 млрд рублей уже поступили в 40 регионов, причём 14 из них получили полную сумму займа.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в российских регионах приведут в порядок более 6,2 тысячи региональных и местных дорожных объектов протяжённостью более 19 тысяч километров. Сейчас фактическая доля укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах составляет 35 %.