Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» отметила своё 50-летие

18:33, 24 июля 2023, ПАИ

Праздничное мероприятие, посвящённое 50-летию создания библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», состоялось сегодня, 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

От имени депутатов Псковской городской Думы депутат от округа № 3 Иван Мешков поздравил с этой датой директора библиотеки Елену Сойтту, коллектив учреждения и читателей.

«Огромная работа, которую вы проводите дял популяризации книги и формирования культуры чтения, ваши умение и желание помогать тем, кому необходима различного рода информация, заслуживают уважения и признания. Благодаря вашим трудам в библиотеке организуются различные мероприятия, направленные на просвещение и развитие культуры», – отметил депутат и пожелал коллективу дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Отметим, что история этого учреждения началась 23 июля 1973 года. Тогда оно было обычной городской библиотекой № 7. В 2011 году библиотека получила новое официальное название – библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В 2019 году она стала участником конкурса создания модельных муниципальных библиотек нового поколения в РФ в рамках национального проекта «Культура» и вошла в число победителей конкурса-2020.