Строительство канализации началось в Псковском районе
Строительство магистральных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации началось на территории, прилегающей к ЖК «Европа» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации района.
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
«Данный микрорайон активно развивается, полным темпом идёт строительство многоквартирных домов. Строительство данных сетей необходимо для обеспечения создания систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий», – отметили в администрации.
На данный момент, подрядчик ведёт земляные работы, подготовку траншей, устройство искусственных оснований под трубопроводы.
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