Строительство канализации началось в Псковском районе

16:53, 24 июля 2023, ПАИ

Строительство магистральных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации началось на территории, прилегающей к ЖК «Европа» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации района.



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района









«Данный микрорайон активно развивается, полным темпом идёт строительство многоквартирных домов. Строительство данных сетей необходимо для обеспечения создания систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий», – отметили в администрации.

На данный момент, подрядчик ведёт земляные работы, подготовку траншей, устройство искусственных оснований под трубопроводы.