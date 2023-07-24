Чешский солод не пропустили через границу в Псковской области

18:37, 24 июля 2023, ПАИ

Партию чешского светлого солода запретили ввозить на территорию России через автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз весом 22 килограмма следовал из Чехии в Москву. Сотрудники управления установили, что партия пророщенных семян злаковой культуры не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В документах отсутствовали сведения о проведении лабораторных испытаний на показатель ГМО.