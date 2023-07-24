463 псковские семьи с начала года направили маткапитал на обучение детей

18:57, 24 июля 2023, ПАИ

463 семьи в Псковской области оплатили образование детей средствами материнского капитала за первую половину текущего года. На эти цели отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило 19,6 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, за второго ребёнка – 775,6 тысячи рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребёнка, при рождении второго дополнительно положено 188,7 тысячи рублей.

Средствами семейного капитала можно оплатить обучение ребёнка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения.

Средства господдержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребёнок был не старше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию.

Чтобы воспользоваться маткапиталом, нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу ОСФР по Псковской области.