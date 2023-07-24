Участок дороги Изборск – Палкино – Остров временно закроют для автомобилей

18:23, 24 июля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по участку автомобильной дороги Изборск – Палкино – Остров на улице Островской от здания администрации Палкинского района до братского захоронения закроют 29 июля с 12:30 до 15:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничение движения связано с прохождением праздничной колонны к братскому захоронению и с проведением торжественного митинга в честь 79-й годовщины освобождения Палкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Объезд будет осуществляться по улицам Набережной и Заречной либо по улице Набережной, переулку Почтовому и улице Подгорной в Палкино. Временное прекращение движения обеспечивает администрация Палкинского района. Контактный телефон – (8 811-45) 2-13-73.