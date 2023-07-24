Небезопасную молочку отправляли из Псковской области в рестораны Санкт-Петербурга

19:09, 24 июля 2023, ПАИ

В Псковской области обнаружено предприятие, направившее потенциально небезопасную молочную продукцию в одну из ресторанных компаний Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В марте 2023 года мониторинговой группой Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесённых во ФГИС «Меркурий», были установлены факты введения в оборот потенциально некачественной и небезопасной молочной продукции – сливочного масла и пастеризованного молока ООО «Нева-Витжен». Согласно данным системы «Меркурий», компания осуществляла деятельность на площадке, зарегистрированной в Псковской области и совпадающей с адресом ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат».

Мониторинговой группой ведомства был установлен факт выпуска большого объёма произведенной молочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Уполномоченными лицами от имени ООО «Нева-Витжен» за сутки, с 20 по 21 июня 2023 года, было оформлено 40 производственных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на пищевую молочную продукцию общей массой 817,8 тонны. Однако в адрес площадки ООО «Нева-Витжен» в Псковской области входящие ВСД на пищевую продукцию не оформлялись. Таким образом, сырьё для изготовления крупного объёма пастеризованного молока и масла в адрес компании не поступало, соответственно, изготовленные ООО «Нева-Виджен» товары были признаны продукцией неизвестного происхождения.

По информации, полученной от ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», ранее с ООО «Нева-Витжен» был заключён договор аренды для осуществления производства мясных изделий. Однако производственную деятельность в рамках заключённого договора компания не ведёт, а также на арендуемых площадках отсутствуют производственные помещения для осуществления деятельности по производству, хранению молока и продуктов его переработки.

Управлением Россельхознадзора был сделан вывод о том, что от имени ООО «Нева-Витжен» в обращение выпускалась пищевая продукция с заведомо ложными сведениями о качестве и безопасности товаров, имеющая признаки фальсификации, ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на произведённую продукцию, не характеризуют ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения продукции, не могут обеспечивать её прослеживаемость. Согласно данным, внесённым в систему, партии продукции для дальнейшей реализации отправились в адрес ООО «Клаудс Бар» в Санкт-Петербурге.

Подконтрольная площадка ООО «Нева-Витжен», зарегистрированная на территории Псковской области, была исключена из информационной системы «Ветис», регистрация уполномоченных должностных лиц аннулирована.

О факте выпуска ООО «Нева-Витжен» в обращение потенциально некачественной и небезопасной пищевой продукции проинформированы комитет по ветеринарии Псковской области, управление Федеральной налоговой службы по Псковской области, прокуратура Псковской области и управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Псковской области УМВД России по Псковской области. Также сведения о выявленном нарушении были направлены в адрес получателя фальсифицированной продукции для принятия мер в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».