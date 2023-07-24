Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Небезопасную молочку отправляли из Псковской области в рестораны Санкт-Петербурга

В Псковской области обнаружено предприятие, направившее потенциально небезопасную молочную продукцию в одну из ресторанных компаний Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В марте 2023 года мониторинговой группой Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесённых во ФГИС «Меркурий», были установлены факты введения в оборот потенциально некачественной и небезопасной молочной продукции – сливочного масла и пастеризованного молока ООО «Нева-Витжен». Согласно данным системы «Меркурий», компания осуществляла деятельность на площадке, зарегистрированной в Псковской области и совпадающей с адресом ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат».

Мониторинговой группой ведомства был установлен факт выпуска большого объёма произведенной молочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Уполномоченными лицами от имени ООО «Нева-Витжен» за сутки, с 20 по 21 июня 2023 года, было оформлено 40 производственных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на пищевую молочную продукцию общей массой 817,8 тонны. Однако в адрес площадки ООО «Нева-Витжен» в Псковской области входящие ВСД на пищевую продукцию не оформлялись. Таким образом, сырьё для изготовления крупного объёма пастеризованного молока и масла в адрес компании не поступало, соответственно, изготовленные ООО «Нева-Виджен» товары были признаны продукцией неизвестного происхождения.

По информации, полученной от ООО «Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат», ранее с ООО «Нева-Витжен» был заключён договор аренды для осуществления производства мясных изделий. Однако производственную деятельность в рамках заключённого договора компания не ведёт, а также на арендуемых площадках отсутствуют производственные помещения для осуществления деятельности по производству, хранению молока и продуктов его переработки.

Управлением Россельхознадзора был сделан вывод о том, что от имени ООО «Нева-Витжен» в обращение выпускалась пищевая продукция с заведомо ложными сведениями о качестве и безопасности товаров, имеющая признаки фальсификации, ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на произведённую продукцию, не характеризуют ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения продукции, не могут обеспечивать её прослеживаемость. Согласно данным, внесённым в систему, партии продукции для дальнейшей реализации отправились в адрес ООО «Клаудс Бар» в Санкт-Петербурге.

Подконтрольная площадка ООО «Нева-Витжен», зарегистрированная на территории Псковской области, была исключена из информационной системы «Ветис», регистрация уполномоченных должностных лиц аннулирована.

О факте выпуска ООО «Нева-Витжен» в обращение потенциально некачественной и небезопасной пищевой продукции проинформированы комитет по ветеринарии Псковской области, управление Федеральной налоговой службы по Псковской области, прокуратура Псковской области и управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Псковской области УМВД России по Псковской области. Также сведения о выявленном нарушении были направлены в адрес получателя фальсифицированной продукции для принятия мер в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

На трёх улицах Пскова начались подготовительные работы по ремонту дороги

24 июля 2023

Встречи «Детского десанта» проходят в фонде «Защитники Отечества»

24 июля 2023

Два проекта Псковской области получат 65 миллионов рублей на благоустройство

24 июля 2023

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра на телеканале «Первый Псковский»

24 июля 2023

Награждение спортсменов состоялось в Острове в День города

24 июля 2023

Тракторист погиб в результате несчастного случая в Псковской области

24 июля 2023

Ремонт фонтанов производился в Великих Луках

24 июля 2023

О строительстве глэмпинга в Печорском районе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...