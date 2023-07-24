Ремонт фонтанов производился в Великих Луках

19:28, 24 июля 2023, ПАИ

Почему фонтаны в Великих Луках работают с перебоями, сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».

Этот вопрос неоднократно задавали неравнодушные великолучане. Как сообщили в администрации города, перебои в работе фонтанов вызваны необходимостью проведения ремонтных работ. Для устранения причин происходящего проводится экспертное обследование с составлением дефектных ведомостей и сметных расчётов для проведения ремонта и с дальнейшим определением финансирования для включения в бюджет 2024–2025 годов.

Содержание фонтанов производится силами муниципальных предприятий в рамках выполнения контракта на содержание прочих объектов благоустройства. В данный комплекс работ входит покраска, прочистка систем водоснабжения и очистка от мусора.

График работы (включения и выключения) фонтанов в городе Великие Луки утверждается и. о. начальника МУ «УЖКХ Администрации г. Великие Луки». На летний период 202З года утверждён следующий график работы фонтанов:

– в рабочие и выходные дни – с 12:00 до 23:00,

– в праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

«При выпадении осадков до их прекращения включение фонтанов не производится. В свободном доступе график работы фонтанов размещён на официальном сайте Великих Лук», – сообщили в ведомстве.