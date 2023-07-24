Тракторист погиб в результате несчастного случая в Псковской области
В Дедовичском районе на 3-м километре автодороги Дедовичи – Алексино 41-летний водитель трактора, работник сельхозпредприятия, буксировал ёмкости, наполненные водой. В ходе движения прицеп опрокинулся, после чего водителя выбросило из кабины под колёса прицепа. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате произошедшего водитель погиб на месте.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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24 июля 2023
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