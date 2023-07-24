Награждение спортсменов состоялось в Острове в День города

20:05, 24 июля 2023, ПАИ

В День города в Острове на стадионе прошла очередная игра первенства области по футболу, сообщила газета «Островские вести».

Перед началом встречи прошла торжественная часть, приуроченная к 60-летию победного дубля футбольной команды «Звезда» (Остров-3) на первенстве и Кубке области.

Зрителей приветствовал Валерий Шашнин, который в 1963 году, во время прохождения в воинской части № 35600 срочной службы, был капитаном футбольной команды «Звезда». В настоящее время Валерий Шашнин проживает в Пскове. Вся его трудовая деятельность связана со спортом, хотя ему уже за 80 лет.

Организатор мероприятия тренер ДЮСШ Виталий Алексеев по поручению комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Островского района вручил памятный кубок «60-летие золотого дубля» и благодарность Валерию Шашнину за большой вклад в развитие футбола.

Благодарности были также вручены Александру Машенкову, лучшему футболисту Острова в 1980-х – начале 1990-х годов, и Фёдору Голене за пропаганду и сохранение истории футбола в Острове.

После награждения состоялась игра между командами «Острович» (Остров) и «Синие стрелы» (Псков). Островская команда проиграла со счётом 0:2. Одной из причин поражения стало отсутствие в островской команде некоторых ведущих игроков.