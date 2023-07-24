Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира
Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и сейчас оценивается в $240,7 млрд. Об этом сообщил ТАСС.
На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно: его состояние оценивается в $234,6 млрд.
За ними следуют основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон, и замыкает пятёрку богатейших людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс.
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24 июля 2023
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