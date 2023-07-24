Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира

21:19, 24 июля 2023, ПАИ

Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и сейчас оценивается в $240,7 млрд. Об этом сообщил ТАСС.

На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно: его состояние оценивается в $234,6 млрд.

За ними следуют основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон, и замыкает пятёрку богатейших людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс.