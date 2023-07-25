Героя Соцтруда поздравили в Печорском районе

22:32, 24 июля 2023, ПАИ

В Печорском районе поздравили Героя Соцтруда. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

24 июля день рождения отмечала доярка Ольга Мазанцева, Герой Социалистического Труда.

Поздравить Ольгу Мазанцеву пришли заместитель главы администрации Печорского района Алла Монтаровская, глава Новоизборской волости Светлана Кузнецова, руководитель Совета ветеранов Александр Демьяненко. Они вручили имениннице поздравительные адреса и подарки.