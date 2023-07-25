Маркетплейсы начали трудоустраивать осуждённых

23:07, 24 июля 2023, ПАИ

Маркетплейсы начали трудоустраивать осуждённых. Пилотный проект интернет-ретейлера Ozon уже запущен в Санкт-Петербурге, и до конца года к нему подключится ещё ряд городов. Об этом сообщила «Российская газета».

Всего в России трудоустроено более 40 тыс. осуждённых, причём половина – на предприятиях и в различных компаниях.

В проекте примут участие осуждённые, которым решением суда назначен мягкий режим отбывания наказания за правонарушения, совершённые впервые.

«Мы трудоустраиваем людей, которые проживают в исправительных центрах и колониях-поселениях. Эти категории осуждённых не находятся под конвоем и могут покидать территорию учреждений без надзора, в том числе чтобы добраться до места работы», – прокомментировали в Ozon.

Осуждённых не принуждают устраиваться на работу. Участие в подобных проектах для них добровольное. Кроме того, как любые другие сотрудники, они проходят собеседование при приёме на работу.