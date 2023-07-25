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Общество

В Печорах проведут реконструкцию памятника и облагородят территорию

24 июля прошла встреча главы городского поселения Печоры Юлии Четверговой, руководителя администрации райцентра Екатерины Морозовой, председатель комитета по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Олега Суйкова с представителями подрядчика, который занимается благоустройством общественной территории у памятника-стелы. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Во время осмотра территории были внесены последние штрихи в проект, который будет реализован. В частности, подрядчик уже приступил к выкорчёвке старых кустов, окружающих памятник.

«Вместо старых мы посадим новые кустарники — барбарис и японскую спирею. Также проведём частичную санацию, то есть отрежем засохшие ветви елей, расположенных позади стелы. И обязательно сохраним тсуги, высаженные в рамках акции «Сад памяти» в 2022 году», – пояснила ситуацию дендролог Татьяна Рюмина.

Она показала и визуализацию проекта. Также заменят облицовку основания стелы, а её саму покрасят. Цвета останутся прежними. Вместо плитки в основание стелы и поверх стенок клумбы положат керамогранит.

За елями установят скамейки с урнами. Перед памятником заменят тротуарную плитку.

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