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Культура

Работников культуры наградили в Пскове

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко встретился с работниками культуры города, чтобы поблагодарить их за добросовестный труд и большой вклад в организацию и проведение праздничных мероприятий в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Благодарственное письмо председателя ПГД получила главный режиссёр Дома офицеров Анна Дмитриева.

Помимо этого, Александр Гончаренко наградил сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова: первого заместителя директора Людмилу Слабченко, заведующую библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елену Сойтту и заведующую отделом информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки Настасью Бурову.

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