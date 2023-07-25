Правительство Псковской области поздравило следователей с профессиональным праздником

10:34, 25 июля 2023, ПАИ

Правительство Псковской области поздравило с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов следствия. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале.

«Выполняя задачи по защите законных интересов государства, соблюдению прав граждан нашей страны, следователи дают гарантии справедливости, неотвратимости наказания, способствуют укреплению правопорядка», – говорится в сообщении.

Правительство поблагодарило всех причастных за непростую службу и пожелало им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.