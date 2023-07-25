Первенство по настольному теннису среди предприятий прошло в Великих Луках
Первенство по настольному теннису среди предприятий в рамках спартакиады прошло в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
В турнире принимали участие пять команд: «Велмаш», ЗЭТО, «Микрон», «Транснефтемаш» и УФСИН. Турнир проводился по однокруговой системе. «Как и год назад, победу в турнире одержала команда «Велмаш», имеющая в своём составе двух сильных первых номеров – одного из ведущих теннисистов города Александра Осипова и опытного ветерана Александра Максакова. Их мастерство и предопределило итоговое первое место», – говорится в сообщении.
Второе место заняла команда «Транснефтемаш». На третьем месте расположилась команда «Микрон».
«Мы ехали работать и пахать, а не отдыхать»: псковский гребец рассказал об участии в первенстве России
Директор Псковской федерации стрельбы из лука прокомментировала соревнования в честь Дня города Пскова