Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Первенство по настольному теннису среди предприятий прошло в Великих Луках

Первенство по настольному теннису среди предприятий в рамках спартакиады прошло в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

В турнире принимали участие пять команд: «Велмаш», ЗЭТО, «Микрон», «Транснефтемаш» и УФСИН. Турнир проводился по однокруговой системе. «Как и год назад, победу в турнире одержала команда «Велмаш», имеющая в своём составе двух сильных первых номеров – одного из ведущих теннисистов города Александра Осипова и опытного ветерана Александра Максакова. Их мастерство и предопределило итоговое первое место», – говорится в сообщении.

Второе место заняла команда «Транснефтемаш». На третьем месте расположилась команда «Микрон».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

Открытый кубок по армрестлингу пройдёт в Пскове

25 июля 2023

Первенство по настольному теннису среди предприятий прошло в Великих Луках

24 июля 2023

Тренер дедовичских гребцов прокомментировал их результат на первенстве России

24 июля 2023

Награждение спортсменов состоялось в Острове в День города

24 июля 2023

«Мы ехали работать и пахать, а не отдыхать»: псковский гребец рассказал об участии в первенстве России

24 июля 2023

Директор Псковской федерации стрельбы из лука прокомментировала соревнования в честь Дня города Пскова

24 июля 2023

Псковские гребцы выступят на всероссийских соревнованиях в Воронеже

24 июля 2023

Занятия йогой на сапбордах проходят в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...