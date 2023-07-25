Память служивших на морском флоте великолучан почтят 30 июля
Великолучан и гостей города приглашают принять участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку «Великолучанам, честно послужившим государству Российскому на флоте морском». Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.
Мероприятие пройдёт 30 июля в День Военно-Морского Флота в 12:00.
Затем состоится возложение цветов к мемориальным доскам на здании кинотеатра «Родина». Здесь почтят память великолучанина, участника Великой Отечественной войны, вице-адмирала Ефима Медведева и командующего Балтийским флотом вице-адмирала Адриана Непенина.
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