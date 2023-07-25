Подведены итоги соревнований по любительскому футболу «Лига-2» в Пскове

13:47, 25 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги соревнований по любительскому футболу «Лига-2», которые проходили в Пскове на спортивной площадке лицея № 10 с 8 июня по 21 июля. Об этом сообщается в группе «Любительская футбольная лига Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионом соревнований стала команда «Псков Юнайтед». «Команда имеет своего идейного лидера Илью Латышева, который проводит соревнования «Псковской футбольной лиги». Сейчас их команда на таком этапе, когда она обросла хорошим составом и стала показывать хороший футбол. У них много сильных лидеров. Их также дополняют другие сильные игроки. Вместе они показали себя уверенно на дистанции, не проиграли ни одной игры. Соответственно чемпионы безусловные. Их матчи были самые интересные, потому что подбор игроков может показывать футбол высокого класса», – отметил организатор соревнований Максим Станкевич в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Второе место у команды «Great Town». Тоже очень хороший состав у них собран. Большинство игроков поиграли в разных командах. Сейчас они собрались в одну команду по территориальному признаку. Футбол показывали хороший, но им чуть-чуть не хватило до первого места. «Псков Юнайтед» всё-таки был поинтереснее. А так заслуженное второе место. Здесь тоже всё построено вокруг одного человека, который собрал команду, – это Константин Стратиенко», – рассказал Максим Станкевич.

«Третье место – команда «Реал». Это очередное доказательство того, что вокруг идейного человека строится хорошая команда. У «Реала» это Виталий Брызгунов. Он вкладывает свои личные средства в команду: покупает ей форму, сдаёт за неё взносы, нанимает тренера и организует тренировки. Человек полностью поглощён идеей создания хорошей команды, и это, само собой, приносит свои плоды. Им, конечно, не хватило где-то опыта и мастерства, так как команда существует только второй год. Но всё равно они совершили большой скачок вперёд и вполне заслуженно заняли третье место», – поделился организатор соревнований.