Александр Котов поздравил следователей с профессиональным праздником

12:27, 25 июля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Деятельность следственных органов направлена на защиту законных интересов граждан и государства через реализацию принципа неотвратимости наказания. Благодаря профессиональной работе следователей до суда доведены тысячи уголовных дел, где за совершённое преступление последовало справедливое возмездие», – отметил спикер областного Собрания.

Он подчеркнул, что труд следователя сопряжён с огромной ответственностью не только за судьбы конкретных людей, но и в целом за общественное доверие к правосудию. «Вот почему в этой профессии так важно неукоснительное соблюдение установленных процедур и чёткое следование букве закона», – заметил спикер регионального парламента.

«Благодарю псковских работников органов следствия – нынешнее поколение и ветеранов – за компетентность, добросовестное отношение к порученному делу, выдержку и терпение. От всей души желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия!» – заключил Александр Котов.