Открытый кубок по армрестлингу пройдёт в Пскове

13:03, 25 июля 2023, ПАИ

Открытый кубок по армрестлингу имени Александра Невского пройдёт в Пскове на набережной Псковы 19 августа. Об этом сообщается в группе «Армрестлинг на Псковщине» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводятся в личном зачёте в положении стоя левой и правой рукой с выбыванием после двух поражений.

К участию в кубке допустят спортсменов старше 14 лет, оплативших стартовый взнос в размере 500 рублей для мужчин и 400 рублей для девушек и юниоров.

Девушки будут соревноваться в абсолютной весовой категории. Юниоров поделят по четырём весовым категориям: до 70 килограммов, до 80 килограммов, свыше 80 килограммов, а также без ограничения в весе. У мужчин будет пять весовых категорий: до 75, 85 и 95 килограммов, свыше 95 килограммов и абсолютная весовая категория.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.