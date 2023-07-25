Открытый кубок по армрестлингу пройдёт в Пскове
Открытый кубок по армрестлингу имени Александра Невского пройдёт в Пскове на набережной Псковы 19 августа. Об этом сообщается в группе «Армрестлинг на Псковщине» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проводятся в личном зачёте в положении стоя левой и правой рукой с выбыванием после двух поражений.
К участию в кубке допустят спортсменов старше 14 лет, оплативших стартовый взнос в размере 500 рублей для мужчин и 400 рублей для девушек и юниоров.
Девушки будут соревноваться в абсолютной весовой категории. Юниоров поделят по четырём весовым категориям: до 70 килограммов, до 80 килограммов, свыше 80 килограммов, а также без ограничения в весе. У мужчин будет пять весовых категорий: до 75, 85 и 95 килограммов, свыше 95 килограммов и абсолютная весовая категория.
Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
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