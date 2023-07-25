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Общество

Взаимодействующих с иноагентами россиян ждут проверки

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые усиливают контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте отмечается, что Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. То есть они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.

В случае нарушения законодательства Минюст будет вправе вынести предупреждение лицам, взаимодействующим с иноагентами. При этом закон обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, должностных лиц учитывать эти ограничения. Если появится информация о нарушении, то Минюст может провести внеплановую проверку.

Кроме того, закон лишает иноагентов возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.

Помимо этого, Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для россиян он составит до 50 000 рублей, для должностных лиц – до 100 000 рублей, а для юридических лиц – до 300 000 руб.

Пакет поправок подготовила думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе с её председателем Василием Пискаревым. Оба законопроекта внесли в Госдуму 26 апреля.

Напомним, из псковичей в список иностранных агентов внесены Лев Шлосберг*, Алексей Семёнов*, Светлана Прокопьева*, Людмила Савицкая*,  Денис Камалягин*, Владимир Жилинский*, Сергей Маркелов*.

Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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