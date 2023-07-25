Ремонт Каськовской школы в Кунье завершится к началу учебного года
Ремонт в Каськовской школе в Куньинском районе завершат к началу учебного года. Об этом сообщает районная газета «Пламя».
В настоящее время подрядная организация завершает обшивку первого корпуса здания металлическим сайдингом. Второй корпус фактически подготовлен под обшивку – укладывается утеплитель, ветро- и влагозащита.
В обоих корпусах здания заменена электрика, внутри первого корпуса стены помещений уже полностью подготовлены под покраску. Во втором корпусе стены обшиты гипсокартоном, на них осталось наклеить стеклохолст и покрасить.
Также отремонтированы полы, на них впоследствии положат линолеум. В ближайшее время начнутся работы по монтажу потолков и дверей.
Подрядчик заверяет, что к началу учебного года все работы будут завершены и школа встретит ребят по-настоящему преображенной.