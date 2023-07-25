Ремонт Каськовской школы в Кунье завершится к началу учебного года

13:42, 25 июля 2023, ПАИ

Ремонт в Каськовской школе в Куньинском районе завершат к началу учебного года. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

В настоящее время подрядная организация завершает обшивку первого корпуса здания металлическим сайдингом. Второй корпус фактически подготовлен под обшивку – укладывается утеплитель, ветро- и влагозащита.

В обоих корпусах здания заменена электрика, внутри первого корпуса стены помещений уже полностью подготовлены под покраску. Во втором корпусе стены обшиты гипсокартоном, на них осталось наклеить стеклохолст и покрасить.

Также отремонтированы полы, на них впоследствии положат линолеум. В ближайшее время начнутся работы по монтажу потолков и дверей.

Подрядчик заверяет, что к началу учебного года все работы будут завершены и школа встретит ребят по-настоящему преображенной.