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Общество

Территорию Изборского музея-заповедника повторно обработают от клещей

Территорию Изборского музея-заповедника повторно обработают от клещей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Так, 26, 27, 28 июля в Изборске (ансамбль Изборской крепости, плато над Городищенским озером, у музейного кафе «Блинная», на валу перед крепостью) будет производиться повторная обработка против клещей.

«Обработка от клещей не вредна для человека и животных, не вызывает аллергических реакций, но важно соблюдать некоторые правила при посещении обработанной территории: при прогулке не сходить с тропинок, не сидеть на траве, не трогать травянистый слой руками», – отметили в музее.

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