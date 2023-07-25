Территорию Изборского музея-заповедника повторно обработают от клещей

14:40, 25 июля 2023, ПАИ

Территорию Изборского музея-заповедника повторно обработают от клещей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Так, 26, 27, 28 июля в Изборске (ансамбль Изборской крепости, плато над Городищенским озером, у музейного кафе «Блинная», на валу перед крепостью) будет производиться повторная обработка против клещей.

«Обработка от клещей не вредна для человека и животных, не вызывает аллергических реакций, но важно соблюдать некоторые правила при посещении обработанной территории: при прогулке не сходить с тропинок, не сидеть на траве, не трогать травянистый слой руками», – отметили в музее.