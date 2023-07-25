Псковичка вышла в полуфинал первенства России по гребле

14:53, 25 июля 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина вышла в полуфинал первенства России по гребле среди девушек до 17 лет, которое проходит в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Захаров.

В квалификационном заезде на один километр Елизавета Кожевина пришла третьей с результатом 4 минуты 28 секунд. Но стоит отметить, что данное время является третьим не только в заезде, но и во всём квалификационном раунде, который состоял из пяти заездов. «Такая жеребьёвка попалась совершенно случайно. По времени её заезд оказался самым сильным. Была поставлена задача попасть в следующий круг и учитывать по ходу дистанции своё турнирное положение. Соответственно принимать решение по ходу гонки», – рассказал Григорий Захаров.

Такой результат позволил псковичке пройти в полуфинальную гонку, которая начнётся сегодня в 17:03. Первые три спортсменки пройдут в финал. «По её самочувствию силы на полуфинал ещё остались», – подчеркнул Григорий Захаров.