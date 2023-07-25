В Псковской области объем производства сельхозпродукции вырос на 46%

16:51, 25 июля 2023, ПАИ

Объем производства продукции сельского хозяйства в Псковской области вырос за последние пять лет на 46 %. В 2022 году он достиг 54 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в прямом эфире ЦУР Псковской области.

Также он отметил, что ключевым направлением сельскохозяйственной деятельности в регионе является молочное хозяйство. По словам Николая Романова, сейчас эта отрасль активно поддерживается и растёт. На данный момент надой коровьего молока составляет 7 700 литров на корову, что на 5% больше предыдущих показателей. Также на 12% увеличилось производство мясной продукции.

Вдобавок в регионе дополнительно засеяли 50 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, что позволило увеличить производство зерна на 45%. «Если ранее производилось 117 тысяч тонн зерна, то в прошлом году мы произвели 170 тысяч тонн», – уточнил Николай Романов.

Председатель профильного комитета также рассказал о новом заводе Великолукского мясокомбината и двух новых молочно-товарных фермах в Псковской области. Отметим, что завод и одна из ферм, которая будет полностью роботизированной, заработают уже в этом году. «Я считаю, что эта ферма не только лучшая в Псковской области, но и лучшая в Европе», – рассказал председатель комитета.

Отметим, что за последние пять лет Псковский регион полностью вышел на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов: в 2017-м – 100 га, в 2022-м – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45%.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1920 фуражных коров.