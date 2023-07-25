Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

80 тысяч личных подсобных хозяйств создано в Псковской области

80 тысяч личных подсобных хозяйств действует на территории Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в прямом эфире ЦУР Псковской области.

Фото: ПАИ

«К сожалению, количество личных подсобных хозяйств сокращается. Если взять по производству продукции, то у нас сейчас сдвиг. Раньше, 10-12 лет назад, большую часть продукции производили в личных подсобных хозяйствах, а сейчас 80% – это предприятия», – отметил он.

Он рассказал, что начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап», который предоставляется на создание и развитие крестьянского хозяйства и помогает открыть своё дело на сельских территориях.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области» доступна всем фермерам, а в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» молодым специалистам предоставляется пособие в размере 50 тысяч рублей в течение первых трёх лет работы в сельскохозяйственной отрасли.

Отметим, что за последние пять лет Псковский регион полностью вышел на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов: в 2017-м – 100 га, в 2022-м – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45%.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1920 фуражных коров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июля 2023

Штрафы до 30 тысяч рублей будут получать россияне за неявку в военкомат

25 июля 2023

Четырёх кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора в Псковской области

25 июля 2023

Первыми впечатлениями о работе в Общественной палате России поделилась Наталья Исакова

25 июля 2023

Строительство моста к Псковской ГРЭС завершилось в Дедовичском районе

25 июля 2023

80 тысяч личных подсобных хозяйств создано в Псковской области

25 июля 2023

Псковский следственный отдел на транспорте рассказал об особенностях работы

25 июля 2023

Более 18 миллионов рублей выделено на борьбу с борщевиком в Псковской области

25 июля 2023

26-летний молодой человек пропал в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...