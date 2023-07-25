80 тысяч личных подсобных хозяйств создано в Псковской области

15:48, 25 июля 2023, ПАИ

80 тысяч личных подсобных хозяйств действует на территории Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в прямом эфире ЦУР Псковской области.

«К сожалению, количество личных подсобных хозяйств сокращается. Если взять по производству продукции, то у нас сейчас сдвиг. Раньше, 10-12 лет назад, большую часть продукции производили в личных подсобных хозяйствах, а сейчас 80% – это предприятия», – отметил он.

Он рассказал, что начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап», который предоставляется на создание и развитие крестьянского хозяйства и помогает открыть своё дело на сельских территориях.



Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Псковской области» доступна всем фермерам, а в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» молодым специалистам предоставляется пособие в размере 50 тысяч рублей в течение первых трёх лет работы в сельскохозяйственной отрасли.

Отметим, что за последние пять лет Псковский регион полностью вышел на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов: в 2017-м – 100 га, в 2022-м – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45%.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1920 фуражных коров.