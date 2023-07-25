26-летний молодой человек пропал в Великих Луках

15:37, 25 июля 2023, ПАИ

26-летний молодой человек пропал в Великих Луках. 22 июля в 17:00 он ушёл из дома на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 165 сантиметров, смуглый, чёрные волосы. В отряде отметили, что молодой человек не вполне психически здоров, что может отражаться на его поведении. Он был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные сандалии.

Если кто-то обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом поисковому отряду «След» по номеру +7 (911)376-76-76 либо в полицию по телефону 02.