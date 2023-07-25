Николай Романов: Нам нужно развивать фермерское хозяйство

17:07, 25 июля 2023, ПАИ

Развивать фермерское хозяйство в области призвал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов в прямом эфире ЦУР Псковской области.

По его словам, на сельскохозяйственных объектах в основном работают пожилые люди. «Нужны молодые силы, молодые специалисты, таланты», – отметил Николай Романов и пояснил, что из 50 млрд рублей инвестиций в регионе только один млрд производят фермеры.

«Соответственно, нам нужно развивать фермерское хозяйство. Конечно, в основном наша молодёжь идёт в фермерство, потому что она хочет быть независимой, хочет развиваться и ни от кого не зависеть. Там можно зарабатывать хорошие деньги, а самое главное – государство им хорошо помогает в этом», – подчеркнул председатель регионального комитета по сельскому хозяйству.

Гость эфира также добавил, что большую поддержку в данном вопросе оказывают губернатор Михаил Ведерников и правительство Псковской области.

Отметим, что за последние пять лет Псковский регион полностью вышел на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов: в 2017-м – 100 га, в 2022-м – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45%.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1920 фуражных коров.