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Общество

Почти 150 псковским женщинам-предпринимателям помог центр «Мой бизнес» за полгода

Центр «Мой бизнес» в Псковской области оказал поддержку 149 женщинам-предпринимателям с начала 2023 года. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

По её словам, бизнес-акселератор Lady007 в первую очередь создан для поддержи и развития женского предпринимательства и поддержки бизнес-леди в Псковской области.

«Хочется отметить, что очень высокий показатель экономической активности в России именно у женщин, в том числе и в Псковской области. Уже за 2023 год центр «Мой бизнес» оказал помощь 149 женщинам-предпринимателям. Конечно, учитывая высокую активность в бизнесе у предпринимательниц-женщин, им необходимо помогать в постоянно меняющихся условиях. Им нужно обновлять знания, уметь быстро ориентироваться, узнавать про новые технологии и пользоваться этими инструментами», – сказала Нинель Салагаева.

После этого, как подчеркнула заместитель губернатора, женщины получат повышение уровня экономического образования, выход на более высокий уровень ведения бизнеса и его расширение.

Напомним, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 в Пскове состоится 26 июля, а обучение начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

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