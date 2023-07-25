Ремонт моста через реку Черёху в Псковском районе закончат в 2024 году

17:42, 25 июля 2023, ПАИ

Мост через реку Череху на автомобильной дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе капитально отремонтируют до 30 ноября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Отметим, что ремонт ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов.​

В начале прошлого года согласно приказу комитета по транспорту и дорожному хозяйству мост через реку был признан аварийным и закрыт для движения.

«Основной задачей капитального ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов моста. Выполняется устройство опор, пролетного строения, мостового полотна, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями, лестничных сходов, подъездных путей», – отметили в администрации.