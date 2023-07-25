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Общество

Названы самые распространённые ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ на социальные вычеты

Самые распространённые ошибки при представлении деклараций 3-НДФЛ при заявлении социальных вычетов назвали ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Срок представления деклараций 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2022 году, истёк. При этом данный срок не распространяется на налоговые вычеты, заявить которые можно в течение всего года.

Специалисты УФНС России по Псковской области выявили ошибки, которые чаще всего допускают налогоплательщики при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, заявляя социальные налоговые вычеты:

– включение всех расходов, произведённых в разных периодах, в одну декларацию.

Например, лечение было оплачено в 2021 и 2022 году, а все расходы отражены в налоговой декларации за 2022 год. В указанном случае физическому лицу необходимо представить две налоговые декларации за 2021 и 2022 годы и отразить расходы за соответствующие периоды;

– отсутствие справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, при этом представлены копии договоров на оказание медицинских услуг и кассовые чеки.

Основным документом при несении расходов на лечение является справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, которая удостоверяет факт получения медицинской услуги и её оплаты. Если справка не представлена, то социальный налоговый вычет на лечение не представляется;

– справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы заполняется медицинскими организациями с нарушением инструкции по учёту, хранению и заполнению справки.

Инструкция утверждена приказом Минздрава России и ФНС России от 25 июля 2001 года № 289/БГ-3-04/256. Так, в справке может быть указан период, при этом полная дата оплаты (или перечень полных дат) отсутствует.

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