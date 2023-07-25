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Песочную терапию провели в Псковском районе для осуждённых 

Занятие с использованием метафорических ассоциативных карт и песочной терапии провели для осуждённых ИК-4. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Психолог Виктория Воржева провела психокоррекционное занятие, направленное на стабилизацию эмоционального состояния осуждённых.

Главными целями мероприятия стали развитие доверия друг к другу, психологическое сплочение, повышение навыков переключения внимания, а также тренировка слуховой и зрительной памяти.

В ходе проведения занятия был использован арт-метод – использование метафорических ассоциативных карт, а также песочной терапии с применением кинетического песка.

По словам Виктории Воржевой, оба метода способствуют повышению самооценки человека, способности осознавать свои эмоции и чувства, что помогает в преодолении трудных жизненных ситуаций.

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