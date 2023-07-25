Пожарно-тактические учения прошли в Псковской филармонии

17:18, 25 июля 2023, ПАИ

Действия по ликвидации пожара и спасению людей отработали сотрудники МЧС в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Целью учений стала организация взаимодействия органов управления и сил РСЧС при ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров, а также повышение уровня профессионального мастерства личного состава пожарных формирований по тушению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.

Согласно легенде, возгорание произошло на сцене в зрительном зале. В МЧС отметили, что администрация объекта незамедлительно вызвала спасательные службы и организовала эвакуацию людей.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения, оценив обстановку и проведя разведку, сформировали несколько звеньев: часть сотрудников МЧС занялась ликвидацией пожара, часть – спасением людей.

«В ходе учений благодаря слаженным действиям, профессиональным знаниям и навыкам личного состава условный пожар был успешно ликвидирован», – подчеркнули в ведомстве.