Псковичка вышла в финал первенства России по гребле

18:00, 25 июля 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Елизавета Кожевина вышла в финал первенства России по гребле среди девушек до 17 лет, которое проходит в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Захаров.

В полуфинальной гонке Елизавета Кожевина заняла второе место с итоговым временем 4 минуты 25 секунд. «Эмоций пока нет. Пока довольны тем, что пробились в финал. Теперь ждём финала. Все эмоции будут там. Эта гонка далась чуть тяжелее, чем квалификационная. Возможно, это из-за усталости. Но по времени вроде неплохо», – прокомментировал Григорий Захаров.

Финал пройдёт завтра в 9:45. Псковичке предстоит встретиться со спортсменками из Волгоградской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Костромской, Новгородской, Воронежской областей и Севастополя.